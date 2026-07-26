〈メスを入れると「二度と同じ顔には戻れない」…現役医師が「安易なプチ整形・切らない施術」に警鐘を鳴らす理由〉から続く一度メスを入れると元には戻らない安易な美容整形の罠。しかし、現役の形成外科医が日常で「絶対にやめろ」と警鐘を鳴らす行為はそれだけではない。傷口に対する勘違いや、海外旅行中の「可愛いから触っちゃおう」という動物との接触に潜む、命に関わる致命的なリスクとは？【写真】この記事の写真を見る