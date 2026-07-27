ドイツで性的マイノリティーのイベントに車が突っ込み、1人が死亡、29人がけがをした事件で、逃走していた容疑者の男が警察に射殺されました。【映像】乗り捨てられた大破した白い車ドイツの首都・ベルリン中心部で25日夜、性的マイノリティーの権利向上などを訴えるイベント「プライド・パレード」が開かれていたところ、車が会場に突っ込み、参加者らを次々とはねました。容疑者は刃物で人々を襲い、車を乗り捨てて逃走し