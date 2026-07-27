異例のスピードで成立した皇室典範改正だが、国会でほとんど議論されなかった問題がある。旧宮家の男系男子を皇族の養子に迎えた際に、国民に新たな負担が生じることだ。推進派からは「養子は最低4人」との声も上がるなか、今回の改正が抱える大きな問題が浮き彫りとなった――。少なくとも4人の養子が必要との想定皇室典範改正案が国会で成立した7月17日、高市早苗・首相は会見でこう胸を張った。「長年にわたった検討に結論