お笑いトリオ「ネルソンズ」の青山フォール勝ちが27日、自身のXを更新。ラーメン店での出来事を報告した。「昨夜、福岡のラーメン屋さんにて、普段の券売機での支払いに慣れすぎていたため、お会計を済ませたつもりでそのまま店を出てしまいました」と、あわや食い逃げ騒ぎとなる危機だったことを投稿した青山。「店員さんが店の外まで走って追いかけてきてくださり、店に戻って代金をお支払いしました」とその後を説明した