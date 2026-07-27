事業を成功させたい一心で、富裕層の会食に飛び込んだ若き経営者。しかし、そこで目の当たりにしたのは、庶民とはかけ離れた金銭感覚と、洗練された「手土産のお作法」だった。「手ぶらで行って浮いてしまった」「ご馳走になったお返しに、一体何を渡せばいいのか分からない」「そもそも富裕層と付き合う必要はあるのか？」……。頭を抱える男性に、富裕層のリアルなライフスタイルや価値観に詳しいファイナンシャルプランナー（