女性初の首相として高い期待を集めて発足した高市政権に、早くも逆風が吹き始めた。各社世論調査では内閣支持率が軒並み急落し、不支持率が支持率を上回る調査結果も出ている。背景には、物価高対策の遅れや消費税ゼロ公約からの後退に対する失望があるとの見方が強い。一方で、永田町では「支持率低下よりも優先しているものがある」との声も聞かれる。それが、高市首相にとって最大の悲願である「憲法改正」だ。支持率急落の裏側