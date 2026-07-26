7月中旬、東京・上野駅近くで、道行く人が思わず足を止める異様な光景が広がっていた――。30cm以上はあろうかという逆立てたヘアスタイルに、白塗りのフェイスメイク、口紅は真っ黒。さらに、無数のスタッズが打ち込まれたレザージャケットを身にまとい、全力疾走する人物を発見。アメリカの伝説的ハードロックバンド「KISS」を思わせるド派手な見た目は、陽が落ちた上野駅周辺でもひときわ目を引いていた。「逆立てた髪まで