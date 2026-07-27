ドイツ・ベルリンの地元警察は、性的少数者のイベント参加者などに車で突っ込むなどとして30人を死傷させた容疑者を、逃走先のベルリン北西部で射殺したと発表しました。地元警察などによりますと、射殺されたのは、ドイツ国籍のアブドゥル・バルート容疑者（21）です。アブドゥル容疑者は25日、ベルリン市内で行われていた性的少数者らが権利保護などを訴えるイベントに車で突っ込み、持っていた刃物で周りにいた人を襲って1人を