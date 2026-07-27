ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアが北朝鮮に3万人の追加派兵を求めていると述べました。【映像】ロシアが北朝鮮に追加派兵を要望かゼレンスキー大統領は26日、SNSに「ロシアは北朝鮮からさらに3万人の兵力を受け入れたいと考えていて、ウクライナと国境を接するボロネジ州で受け入れ準備が進められている」と投稿しました。また、「北朝鮮が弾道ミサイル用の追加の発射台をロシアへ移送する準備も進められている」