たぬかな、第1子出産を報告「前置胎盤、前置血管、管理入院、妊婦糖尿病と大変でしたが…」
人気配信者のたぬかなが26日、自身のXを更新し、第1子を出産したことを報告した。妊娠中は前置胎盤や前置血管、管理入院、妊娠糖尿病など複数の困難に直面していたことを明かしながら、「子たぬ無事産まれました」と喜びを伝えた。投稿には多くの祝福の声が寄せられている。
【写真あり】赤ちゃんを抱いて…出産を報告した「たぬかな」
たぬかなは、この日、自身の配信で出産を報告したことを明かした上で、Xでも「先程の配信では伝えたんですが、前置胎盤、前置血管、管理入院、妊婦糖尿病と大変でしたが子たぬ無事産まれました！ ホビットのたたりは、あるよ。みんなも口には気をつけよう！」と投稿。妊娠中にさまざまなリスクを抱えながらも、無事に出産を終えたことをファンへ伝えた。
この報告を受け、SNSでは「おめでとうございます」「母子ともに無事でよかった」「ゆっくり休んでください」など、祝福やねぎらいのコメントが相次いだ。
たぬかなは2016年、日本で史上2人目の女性プロゲーマーとして活動を開始。数々のeスポーツ大会で上位入賞を果たし、その後は人気ストリーマーとして配信活動。25年11月、自身のXで「結婚してました。今まで隠しててすまんこ！」と投稿し、結婚していたことを公表。ウェディングドレス姿で夫との2ショット写真も公開し、大きな話題を集めていた。
【写真あり】赤ちゃんを抱いて…出産を報告した「たぬかな」
たぬかなは、この日、自身の配信で出産を報告したことを明かした上で、Xでも「先程の配信では伝えたんですが、前置胎盤、前置血管、管理入院、妊婦糖尿病と大変でしたが子たぬ無事産まれました！ ホビットのたたりは、あるよ。みんなも口には気をつけよう！」と投稿。妊娠中にさまざまなリスクを抱えながらも、無事に出産を終えたことをファンへ伝えた。
たぬかなは2016年、日本で史上2人目の女性プロゲーマーとして活動を開始。数々のeスポーツ大会で上位入賞を果たし、その後は人気ストリーマーとして配信活動。25年11月、自身のXで「結婚してました。今まで隠しててすまんこ！」と投稿し、結婚していたことを公表。ウェディングドレス姿で夫との2ショット写真も公開し、大きな話題を集めていた。