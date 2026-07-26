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全編生成AI映画「怪奇！死肉の男」に伊藤潤二氏がAI声優として参加

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 怪奇漫画家・日野日出志氏の名作を全編生成AIで映像化した映画が公開された
  • 漫画原作の生成AI映画は国内初で、AI音声を長編映画に使うのも国内初となる
  • 膵臓がんと闘病中の日野氏はメッセージで「永遠になれた気がする」と語った
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