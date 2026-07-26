北中米Ｗ杯メンバーの日本代表ＦＷ前田大然選手がスタジオに登場。Ｗ杯のマル秘エピソードを披露した。

オランダ戦の鎌田大地選手のゴールにはピッチ上でもびっくり？試合中にもかかわらず、選手も爆笑で「面白いなと思っていた」。スウェーデン戦のゴールパフォーマンスには“ある思い”があった。

▼前田大然選手へインタビュー MC加地さんと打ち合わせした「ゴールパフォーマンス」は…？



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』。北中米ワールドカップ（Ｗ杯）メンバーの日本代表ＦＷ前田大然選手を特別ゲストに迎えた。

グループステージ第３戦のスコットランド戦で１ゴール。決勝トーナメント１回戦のブラジル戦でも圧倒的なパフォーマンスを見せ、３試合に出場した前田選手。

２大会連続となるＷ杯出場でマル秘エピソードを披露。オランダ戦、土壇場の同点弾となったMF鎌田大地選手のゴールについて「面白いなと思っていた。誰がゴール決めた？という話になって、大地くんが俺、俺と。映像見たら大地くんが当たっていて、試合中でしたけど笑っていました」と明かした。

また、自身はスウェーデン戦でゴール。以前にMCの加地さんとゴールパフォーマンスを打ち合わせし、Ｗ杯の舞台で行うことを約束していたが、別の「膝スライディング」を実施した。素直に「忘れていましたね」と苦笑した。

「前回のクロアチア戦の時は頭が真っ白だったけど、今回はパフォーマンスしようとか決めていて、大舞台でもそれができたのは成長なのかなと思う」と、余裕があったからこその“膝スラ”だった。

日本はラウンド３２でブラジルと対戦し、敗退。前田選手は「左サイドのヴィニシウス選手が縦に行かせない、中に行かせないと２人がかりで研究していたけど、それでもこじ開けてくる個の強さを感じた」と世界のレベルを実感したという。

ここからまた４年。次のＷ杯への道が始まる。「自分で打開できる、研究されても突破できる力を身につけていかないといけない」と意気込んだ。



（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０－１：２０放送 ２０２６年７月１９日（日）放送分の収録より）