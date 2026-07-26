ジェイソン・ステイサム主演の痛快リベンジアクション『ビーキーパー』（2025）の続編『ビーキーパー2』が、2027年1月15日（金）に日米同時公開されることが決定した。ステイサムの誕生日である7月26日にあわせ、“最強の養蜂家”の帰還を告げるカムバック予告も公開された。

前作でステイサムが演じたのは、アメリカの片田舎で養蜂家として静かな隠遁生活を送る男アダム・クレイ。その正体は、国家の枠を超えて秩序を守る秘密組織“ビーキーパー”の元工作員だった。恩人が悪質なフィッシング詐欺によって全財産を奪われ、命を絶ったことから、クレイは詐欺組織とその背後に潜む巨大な権力を相手に、容赦なき復讐を開始した。

『ビーキーパー』は日本で2025年1月3日に公開。肉弾戦から銃撃戦、爆破まで、怒りに火がついたステイサムが悪党を次々と駆除していく豪快なアクションで人気を博した。

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このたび公開されたカムバック予告は、「＜養蜂家＞再起動。」のコピーとともに、ビーキーパーとしてたったひとりで大勢の敵に立ち向かうクレイの姿を映し出すもの。激しい肉弾戦や銃撃戦、爆破が畳みかけられ、再び怒りに燃えるステイサムの帰還を力強く告げている。

なお、予告編には前作『ビーキーパー』の映像が使用されており、『ビーキーパー2』本編の新規映像はまだ披露されていない。続編でステイサムをさらにキレさせる新たな敵の正体、そして前作で復讐を果たしたクレイが挑む次なる戦いの内容は、現時点で明かされていない。

監督は前作のデヴィッド・エアーから、『V/H/S ネクストレベル』『Mr.ノーバディ2』のティモ・ジャヤントに交代。脚本は前作に続いて、『リベリオン』（2002）や『ソルト』（2010）のカート・ウィマーが手がける。出演者にはステイサムのほか、前作にも登場したジェレミー・アイアンズ、エミー・レイヴァー＝ランプマンが名を連ねている。

果たして今度は、どんな悪党が養蜂家の逆鱗に触れてしまうのか。最強のステイサムが再びスクリーンで暴れ回る。

『ビーキーパー2』は2027年1月15日（金）日米同時公開。