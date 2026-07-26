超大物が集結したドンナルンマ結婚式でも“ノルウェーの怪物”が圧倒的な存在感！「太鼓を叩いてVIPたちを先導」「恋人とずっと手を繋いで…」と英紙
現地７月24日、マンチェスター・シティのイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマが、南イタリアのファザーノで幼馴染のアレッシア・エレファンテさんと結婚式を挙げた。サッカー界の超大物が続々と祝福に掛けつけ、パオロ・マルディーニ氏やジョゼップ・グラルディオラ氏、ロベルト・マンチーニ氏らのほか、マンＣの同僚であるマテオ・コバチッチやトッテナムへの移籍が決まったサンドロ・トナーリらの姿も目撃された。
そんななかでもひときわ存在感を放ったのが、北中米ワールドカップで７得点を決め、ノルウェー代表を初のベスト８へ導いたFWアーリング・ハーランドだ。大会後はいったんノルウェーに帰国したものの、すぐさまバカンスでイタリアに移動。この日も恋人であるイザベル・ヨハンセンさんを伴って出席し、ブラックスーツに蝶ネクタイ、お馴染みのサングラスを合わせたコーデを披露した。
英紙『Daily Mail』は「ハーランドとイザベルは仲睦まじく、ずっと手を繋いでいた」と報じ、「パーティ会場では並みいるVIPたちを先導して太鼓を叩き、かの有名な“ボート漕ぎ”を再現させた」と伝えて、その場面を動画で紹介している。“ボート漕ぎ”とはもちろん、ワールドカップ中に何度もお目にかかったノルウェー代表サポーターによる「バイキング・ロー」だ。動画内でハーランドは少し恥ずかしそうにしながらも太鼓を手で叩いて場を盛り上げ、音楽に合わせてダンスに興じるなどパーティを楽しんでいた。
同紙は主役である新郎・新婦にも言及。「ドンナルンマは27歳で、長年交際してきた28歳のインテリアデザイナー、アレッシア・エレファンテと結婚した。ふたりは10年前から交際しており、ナポリ近郊の故郷カステッランマーレ・ディ・スタービアで出会う」と馴れ初めを記した。
そして、「ふたりの間には、2024年に誕生した息子レオくんもいる。今年５月にはインスタグラムで婚約を発表し、『長期契約にサインした』とサッカー選手らしい言葉を添えていた。ふたりは丘の上の町ロコロトンドにある聖ジョルジョ殉教者教会で挙式。その後にファザーノへ移動し、招待客とともに祝宴を楽しんだ」とレポートしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】怪物ハーランドがドンナルンマ挙式で大暴れ！手で太鼓を叩き、ノリノリのダンスも披露
英紙『Daily Mail』は「ハーランドとイザベルは仲睦まじく、ずっと手を繋いでいた」と報じ、「パーティ会場では並みいるVIPたちを先導して太鼓を叩き、かの有名な“ボート漕ぎ”を再現させた」と伝えて、その場面を動画で紹介している。“ボート漕ぎ”とはもちろん、ワールドカップ中に何度もお目にかかったノルウェー代表サポーターによる「バイキング・ロー」だ。動画内でハーランドは少し恥ずかしそうにしながらも太鼓を手で叩いて場を盛り上げ、音楽に合わせてダンスに興じるなどパーティを楽しんでいた。
同紙は主役である新郎・新婦にも言及。「ドンナルンマは27歳で、長年交際してきた28歳のインテリアデザイナー、アレッシア・エレファンテと結婚した。ふたりは10年前から交際しており、ナポリ近郊の故郷カステッランマーレ・ディ・スタービアで出会う」と馴れ初めを記した。
そして、「ふたりの間には、2024年に誕生した息子レオくんもいる。今年５月にはインスタグラムで婚約を発表し、『長期契約にサインした』とサッカー選手らしい言葉を添えていた。ふたりは丘の上の町ロコロトンドにある聖ジョルジョ殉教者教会で挙式。その後にファザーノへ移動し、招待客とともに祝宴を楽しんだ」とレポートしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】怪物ハーランドがドンナルンマ挙式で大暴れ！手で太鼓を叩き、ノリノリのダンスも披露