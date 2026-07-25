特別番組『TOKYO MER 大ヒット祈願！超豪華BBQミッション』8月7日よりU-NEXTで独占配信 （C）2026 劇場版『TOKYO MER』製作委員会

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　劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』（8月21日公開）の公開を記念した特別番組『TOKYO MER 大ヒット祈願！超豪華BBQミッション』が、動画配信サービス「U-NEXT」で8月7日から独占配信される。全2話で構成される同番組では、新旧キャストがさまざまなミッションに挑戦しながら、映画の見どころや撮影秘話を語る。

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　第1話は「南海ミッション 初日舞台挨拶潜入ミッション」。新TOKYO MERメンバーの赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志が、2025年に開催された前作『劇場版 TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』の初日舞台あいさつに極秘潜入。観客や報道陣に気付かれないよう会場に潜み、前作キャストへのサプライズを敢行する。1年越しに明かされる舞台裏が見どころとなる。

　第2話「超豪華BBQミッション」では、新メンバーがマス釣りや野菜の収穫などを通して防災知識を学び、その後、鈴木亮平らオリジナルメンバーも合流。火起こしに挑戦した後、BBQを囲みながら劇場版最新作『CAPITAL CRISIS』の撮影を振り返る。

　番組では、鈴木が5年間続いた『TOKYO MER』シリーズへの思いを明かすほか、中条あやみが「鈴木亮平には初期メンバーに厳しい一面があった」と暴露する場面も。また、喜多見チーフさながらの救助術が披露されるなど、作品とは一味違ったキャスト同士の和やかなやり取りも楽しめる。

　U-NEXTでは、ドラマ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』や劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』などのシリーズ作品も配信中。

■U-NEXTで配信中の関連作品

『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』
『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜 ディレクターズカット版（第1話､最終話）』
『TOKYO MER〜走らない緊急救命室〜』
『GO!GO!TOKYO MER 緊急事態と戦う仲間達』
『TOKYO MER〜隅田川ミッション〜』
『【解説放送版】TOKYO MER〜隅田川ミッション〜』
『TOKYO MER〜隅田川ミッション〜 ディレクターズカット版』
劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』
『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜スペシャル座談会』
『喜多見チーフのWATCHウォッチング』
『TOKYO MER 大ヒット祈願!!　沖縄BBQミッション』
劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』