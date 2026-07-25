前田大然がイプスウィッチ移籍へ

スコットランド1部セルティックの日本代表FW前田大然は、イングランド・プレミアリーグの昇格組イプスウィッチ・タウンへの移籍が秒読み段階に入ったようだ。

英衛星放送「スカイ・スポーツ」は、24時間以内の発表を見越しているとした。

前田については北中米共催ワールドカップ（W杯）でも活躍し、セルティックから移籍することは確実視されていた。その中でイプスウィッチ行きが具体的に浮上して報道もされてきたが、交渉は決着がついた模様だ。

同局では、アンソニー・ジョセフ記者のレポートとして「セルティックのFW前田大然が、イプスウィッチ・タウンへの1000万ポンド（約21億8000万円）の移籍を前に、メディカルチェックを完了した。日本代表の同選手は現在、契約書類の最終手続きを進めており、今後24時間以内に発表が行われる見込みだ」とされた。

昇格組イプスウィッチへの加入により、スコットランドで見せた快速ぶりをイングランドでも見せられるか。前田の活躍が期待される。（FOOTBALL ZONE編集部）