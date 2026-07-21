バーミンガムFW古橋亨梧の去就に脚光

イングランド2部バーミンガムのFW古橋亨梧に古巣クラブ復帰の可能性が浮上している。

スコットランド紙「デイリー・レコード」が報じた。

動きを見せているのはスコットランド王者のセルティックだ。ストライカーの補強を求めている同クラブはノルウェー1部ボデ/グリムドに所属するデンマーク代表FWカスパー・ヘフの獲得に乗り出すと同時に2021年から25年までチームのエースとして活躍していた古橋の復帰の可能性を模索しているという。

古橋は25年1月にセルティックを退団し、フランス1部スタッド・レンヌに移籍するもノーゴールのまま半年で退団。昨夏にバーミンガムへ加入したが、公式戦31試合で3得点に終わった。慢性的な肩の負傷を抱え、トップフォームから遠ざかっている。レポートには「クリス・デイヴィス監督から構想に含まれていないと告げられ、退団を許可された」とあり、バーミンガムでは厳しい状況に置かれているようだ。

セルティックは今夏に日本代表FW前田大然の移籍が確実視されており、得点源の補強が急務と見られる。セルティックでリーグMVP、得点王に輝き、ファンにも愛された“キョウゴ”に再び声がかかることはあるのだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）