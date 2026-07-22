フランスで子どものSNS利用を禁止する法案が可決されました。ヨーロッパでは初めてです。日本の国会にあたるフランスの国民議会は21日、15歳未満のSNS利用を禁止する法案を可決しました。ヨーロッパでは初めての試みで、2026年の9月1日以降に施行される予定で、15歳未満の子どもは新規アカウントを作成出来なくなり、既存のアカウントは2027年1月1日以降利用が出来なくなります。フランスでは2023年から15歳未満の利用については保