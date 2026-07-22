フジテレビや業界が燦然と輝いていた黄金時代を振り返る「30時（朝６時）終了で弁当２回」なんて超ロング収録は当たり前で、１番組あたりの制作費は数千万円。コンプラや働き方改革とは無縁。面白くなければテレビじゃなかった’80年代には、最高視聴率50％を超えるお化けバラエティがキラ星のごとく登場した。一番面白い’80年代の「珠玉のバラエティ番組」をテーマに今回、FRIDAYは元テレビプロデューサーや放送作家など、歴戦の