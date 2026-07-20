フジ『ブラックトリック』月9ドラマ初のNetflix世界配信が決定 GACKTがでっち上げの天才”である敏腕弁護士に
アーティストのGACKTが主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』（毎週月曜 後9：00）の第1話が20日に放送された。そして、本作は月9ドラマ初となるNetflix世界配信が決定した。
【写真】ワイルド×ダンディ…握手を交わすGACKT&北村一輝
いよいよ放送開始となった本作は、地上波放送、そして、TVer・FODの国内配信だけにとどまらず、Netflixでの世界配信も決定。地上波放送後、Netflixより、国内および世界で配信予定となっている。
良質なコンテンツラインナップで支持を得るNetflixでの配信を通じ、地上波放送に加え、さまざまな形で番組を楽しんでもらうことで、さらなるファン層の拡大を目指していく。これまでにもNetflixで世界配信されてきたフジテレビドラマは多数あるが、月9ドラマが配信されるのは本作が初となる。
同作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士・浦真鷲直人（GACKT）が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく、完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。
【写真】ワイルド×ダンディ…握手を交わすGACKT&北村一輝
いよいよ放送開始となった本作は、地上波放送、そして、TVer・FODの国内配信だけにとどまらず、Netflixでの世界配信も決定。地上波放送後、Netflixより、国内および世界で配信予定となっている。
良質なコンテンツラインナップで支持を得るNetflixでの配信を通じ、地上波放送に加え、さまざまな形で番組を楽しんでもらうことで、さらなるファン層の拡大を目指していく。これまでにもNetflixで世界配信されてきたフジテレビドラマは多数あるが、月9ドラマが配信されるのは本作が初となる。
同作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士・浦真鷲直人（GACKT）が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく、完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。