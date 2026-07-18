■MLB ヤンキース 1ー2 ドジャース（日本時間18日、ヤンキー・スタジアム）

【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年

ドジャースの佐々木朗希（24）が敵地でのヤンキース戦に今季17度目の先発登板。5回2/3、94球を投げて被安打5、奪三振5、四死球1、失点1（自責点0）で5月24日のブルワーズ戦以来、8登板ぶりの4勝目ならず。それでもメジャー自己最速の163.8kmをマークするなど、試合を作る好投となった。

試合後、佐々木は前回登板から下半身の使い方を見直すなど調整をしていたことをと明かし、「今回の試合で変更したことが確かなものであれば、今後もパフォーマンスは維持できると思いますし、いろんな要素はあるので、一概には言えないですけど、ストレートだけじゃなくて変化球も良かったので、そこら辺はプラスに捉えて、引き続き投げていきたいなと思います」と手応えを口にした。

試合は4回、2死からJ.ドミンゲス（23）に中二塁打を許すと、中堅手のA.パヘス（25）が失策し走者は三塁へ。続くチザムJr.（28）の打席で捕手のD.ラッシング（25）が捕逸し、その間に三塁走者が生還。守備のミスが重なり、先制点を献上した。しかし7回、無死一塁でM.マンシー（35）に2ラン本塁打が飛び出し逆転に成功。1点差のまま逃げ切り、チームは逆転勝利で後半戦初戦を白星で飾った。

佐々木は初回、P.ゴールドシュミット（38）へ投じた初球でメジャー移籍後最速となる163.8kmを記録。力強い直球を軸にヤンキース打線を封じた。「球速だけ見たら途中から徐々に上がってきているので、そこはプラスに捉えたいですし、フォーム的にも自分でしっくりきている中で、球速が一致しているので、そこに関してはいいのかなと思っています」と語った。

この日のヤンキースの先発はG.コール（35）。23年サイ・ヤング賞投手と投げ合った佐々木は「素晴らしいピッチャーですし、なかなか得点できるチャンスが少ないと思っていたので、とにかく1点もやらないように気をつけて投げてましたし、本当に素晴らしいスタジアムで、良いピッチングができてよかったなと思います」と振り返った。

先制点を与えたものの佐々木は崩れることなく、5回2/3を1失点（自責点0）で試合を作った。「投げ切れたら勝ちもついてましたし、そういうところが今勝ちがつかない自分が足りないところかなと思うので。もちろんそういう反省もあります」と悔しさを滲ませたが、「ちゃんと最少失点に抑えられて、ゲームを作れたというところは評価したいなと思っています」と話した。

後半戦白星発進となったドジャース。佐々木は「オールスター前のローテーションの兼ね合いもあると思うので。順番的な問題もあると思いますし、休みがなくなった悔しさもありながら」と理解を示した一方で、「今日は良いピッチングができてよかったなと思っています」と前を向いた。

佐々木とバッテリーを組んだ捕手のD.ラッシング（25）は「マウンドで彼が戦っている姿を見ていて、今夜の彼は少し違う、まるで別の一面を見せているようでした。2回、3回には彼が気合を入れているのが分かりましたし、それはこれまでの朗希にはあまり見られなかった姿でした。今夜彼が素晴らしいピッチングをしてくれて良かったです」と称賛。

D.ロバーツ監督（54）は「最初はいくつか打たれても、その後落ち着くこともありますし、あるいは打たれるまではずっと良い状態だったりすることもありますからね。ですから、今日は最初から最後までずっと素晴らしかったということです」と佐々木の投球を高く評価した。

