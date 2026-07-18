アップルは18日、国内向けのiPhoneシリーズの価格を改定した。

iPhone 17

同社では6月25日、MacやiPadを値上げしていたが、その際にiPhoneの価格は据え置かれていた。それから3週間あまり、iPhoneもついに値上げされた。

モデルによって値上がり幅は異なり、iPhone 16（128GB）の場合は1万円、iPhone 17（256GB）は1万3000円の値上げとなる。最も値上がり幅が大きいのは、iPhone 17 Proの2TBモデルで、2万円の値上げとなり、改定後の価格は35万4800円。ついに35万円を超える価格になった。

米国での価格は改定されておらず、今回の価格改定は円安が続く為替の影響が大きいとの見方がある。

製品名 仕様/構成 旧価格 値上げ 後の価格 差額 iPhone 17 Pro Max 256GB 194,800円 214,800円 20,000円 512GB 229,800円 249,800円 20,000円 1TB 264,800円 284,800円 20,000円 2TB 329,800円 354,800円 25,000円 iPhone 17 Pro 256GB 179,800円 194,800円 15,000円 512GB 214,800円 229,800円 15,000円 1TB 249,800円 264,800円 15,000円 iPhone Air 256GB 159,800円 177,800円 18,000円 512GB 194,800円 212,800円 18,000円 1TB 229,800円 247,800円 18,000円 iPhone 17 256GB 129,800円 142,800円 13,000円 512GB 164,800円 177,800円 13,000円 iPhone 17e 256GB 99,800円 107,800円 8,000円 512GB 134,800円 142,800円 8,000円 iPhone 16 Plus 128GB 129,800円 144,800円 15,000円 256GB 144,800円 159,800円 15,000円 iPhone 16 128GB 114,800円 124,800円 10,000円

今夏に登場するスマートフォンは、前年の同系統と比べ、価格が上昇する傾向にある。その背景には、為替だけではなく、社会全体での物価の高騰もある。さらにAIへの需要の高まりで、メモリー（一時的にデータを置ける部品）が2025年後半から急激に値上がりしており、その影響がスマートフォンにも及んできている。

今回、日本国内でのiPhoneが値上げされ、米国では据え置きということから、為替のみの影響が価格に反映されたとすれば、メモリー高騰の影響はまだ価格に及んでいないと考えられる。したがって、今後、さらにiPhoneが値上がりする可能性はあると言えるだろう。