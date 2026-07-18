現役アイドル、免許証＆本名を公開→大反響「不覚にも切符を切られている免許証で万バズしてしまいました」
アイドルグループ「KissBee」の中山星香が18日までにXを更新。免許証を公開したことに対する反響への驚きをあらわにした。
【写真】免許証にネット騒然「無加工でこのビジュすごい」 スタイル抜群な水着姿も（5枚）
普段から「#奇跡の31歳アイドル」のキャッチフレーズと共にステージ写真やオフショットを披露している中山。そんな彼女が先日「運転免許 更新しました」と公開したのは自身の運転免許証。ファンからは「本名だったんだ!?」「年齢詐称してないし無加工でこのビジュ」など驚きの反響が寄せられていた。
今回は「不覚にも切符を切られているアイドルの免許証で万バズしてしまいました」とポスト。ネットでは「気づかず写真の美しさに見とれていた」などの声が集まっている。
■中山星香（なかやま せいか）
1995年7月5日生まれ。神奈川県出身。アイドルグループ「KissBee」の最年長メンバーで、2023年からはリーダーを務めている。
引用：「中山星香」X（@seika0705）、Instagram（@seika0705n）
【写真】免許証にネット騒然「無加工でこのビジュすごい」 スタイル抜群な水着姿も（5枚）
普段から「#奇跡の31歳アイドル」のキャッチフレーズと共にステージ写真やオフショットを披露している中山。そんな彼女が先日「運転免許 更新しました」と公開したのは自身の運転免許証。ファンからは「本名だったんだ!?」「年齢詐称してないし無加工でこのビジュ」など驚きの反響が寄せられていた。
■中山星香（なかやま せいか）
1995年7月5日生まれ。神奈川県出身。アイドルグループ「KissBee」の最年長メンバーで、2023年からはリーダーを務めている。
引用：「中山星香」X（@seika0705）、Instagram（@seika0705n）