「平均価格が約184万円」「転売市場では約633万円で取引」決勝戦のチケットが異例の高騰！ “異次元の価格”を現地メディアが報道「アメリカ史上最も高額なスポーツイベント」【W杯】
現地７月19日に開催される北中米ワールドカップの決勝で、前回王者のアルゼンチン代表とスペイン代表がニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで対戦する。
そのファイナルのチケット価格が話題を呼んでいる。米メディア『USA TODAY』によれば、「アメリカ史上最も高額なスポーツイベントになりそうだ」という。
「チケット販売サイトの『TickPick』によると、2026年のワールドカップ決勝戦は平均購入価格が11,327ドル（約184万円）で、平均購入価格に基づくと過去最高額のチケットとなる。7月16日（木）現在、最安値でも7,402ドル（約120万円）だ」
またペルーの大手紙『EL Comercio』によれば、一般販売分はすでに完売しているようで、「転売市場ではスタジアム内の位置によって異なるが、7,000ドル（約114万円）から39,000ドル（約633万円）もの高値で取引されている」と報じている。
チケット価格の高騰ぶりからも、今大会の決勝戦が大きな注目を集めていることがうかがえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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そのファイナルのチケット価格が話題を呼んでいる。米メディア『USA TODAY』によれば、「アメリカ史上最も高額なスポーツイベントになりそうだ」という。
「チケット販売サイトの『TickPick』によると、2026年のワールドカップ決勝戦は平均購入価格が11,327ドル（約184万円）で、平均購入価格に基づくと過去最高額のチケットとなる。7月16日（木）現在、最安値でも7,402ドル（約120万円）だ」
またペルーの大手紙『EL Comercio』によれば、一般販売分はすでに完売しているようで、「転売市場ではスタジアム内の位置によって異なるが、7,000ドル（約114万円）から39,000ドル（約633万円）もの高値で取引されている」と報じている。
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