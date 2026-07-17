松永鈴帆、初々しい笑顔でファン魅了　※「松永鈴帆」Instagram

写真拡大

　福岡県を中心とする放送局・RKB毎日放送のアナウンサー松永鈴帆がInstagramを開設し、16日にソロショットを初投稿。笑顔の近影にファンから「かわいい」の声が相次いだ。

【写真】地方局美女アナ、天使みたいなインスタショットの数々（全10枚）

　初投稿となった松永が公開したのは自身のソロショット。写真には、スーツ姿の松永が笑顔でRKB毎日放送のマスコットキャラクター・ももピッ！のぬいぐるみを抱える姿が収められている。

　投稿の中で松永は自己紹介しつつ「夢だったアナウンサーとしての第一歩を踏み出せたこと、とても嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいです！エリアの皆様に信頼していただけるアナウンサーになれるよう精一杯頑張ります！」とコメントしている。

　彼女の最新ショットにファンからは「最高にかわいい」「かわいいー」「笑顔可愛い」などの反響が寄せられている。

■松永鈴帆（まつなが すずほ）
2004年3月4日生まれ。広島県出身。大学在学中から関西のテレビ局で番組アシスタントとして活動。大学卒業後、2026年4月、RKB毎日放送にアナウンサーとして入社した。

引用：「松永鈴帆」Instagram（@suzuho_matsunaga_rkb）