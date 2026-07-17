新卒女子アナ22歳、初々しいインスタデビューに反響「最高にかわいい」
福岡県を中心とする放送局・RKB毎日放送のアナウンサー松永鈴帆がInstagramを開設し、16日にソロショットを初投稿。笑顔の近影にファンから「かわいい」の声が相次いだ。
【写真】地方局美女アナ、天使みたいなインスタショットの数々（全10枚）
初投稿となった松永が公開したのは自身のソロショット。写真には、スーツ姿の松永が笑顔でRKB毎日放送のマスコットキャラクター・ももピッ！のぬいぐるみを抱える姿が収められている。
投稿の中で松永は自己紹介しつつ「夢だったアナウンサーとしての第一歩を踏み出せたこと、とても嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいです！エリアの皆様に信頼していただけるアナウンサーになれるよう精一杯頑張ります！」とコメントしている。
彼女の最新ショットにファンからは「最高にかわいい」「かわいいー」「笑顔可愛い」などの反響が寄せられている。
■松永鈴帆（まつなが すずほ）
2004年3月4日生まれ。広島県出身。大学在学中から関西のテレビ局で番組アシスタントとして活動。大学卒業後、2026年4月、RKB毎日放送にアナウンサーとして入社した。
引用：「松永鈴帆」Instagram（@suzuho_matsunaga_rkb）
【写真】地方局美女アナ、天使みたいなインスタショットの数々（全10枚）
初投稿となった松永が公開したのは自身のソロショット。写真には、スーツ姿の松永が笑顔でRKB毎日放送のマスコットキャラクター・ももピッ！のぬいぐるみを抱える姿が収められている。
投稿の中で松永は自己紹介しつつ「夢だったアナウンサーとしての第一歩を踏み出せたこと、とても嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいです！エリアの皆様に信頼していただけるアナウンサーになれるよう精一杯頑張ります！」とコメントしている。
■松永鈴帆（まつなが すずほ）
2004年3月4日生まれ。広島県出身。大学在学中から関西のテレビ局で番組アシスタントとして活動。大学卒業後、2026年4月、RKB毎日放送にアナウンサーとして入社した。
引用：「松永鈴帆」Instagram（@suzuho_matsunaga_rkb）