MLBオールスターゲームが15日（日本時間）に行われ、ヤンキースGM特別アドバイザーを務める松井秀喜氏（52）が現地で熱戦を解説。「オールスターを見るのは久しぶりですけど、自分の時代を思い出すほど最近でもないし、今は今の野球として見ています」と夢の球宴を楽しんだ。

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試合はア・リーグが4対0でナ・リーグに勝利。1回にヤンキースのC.ベリンジャー（31）、B.ライス（27）がタイムリーを放ち3点を奪った。9回にはホワイトソックスの村上宗隆（26）が登場。オールスター初打席は空振り三振に終わった。

熱戦を解説した松井さんは「打撃戦という形にはならなかったですけど、素晴らしい投手陣がいい投球をすると、なかなかね、オールスター選手たちも打てないなというのが良く分かった」。日本選手で内野手史上初出場となった村上の打席には「見ごたえありましたね」と目を輝かせた。

村上は9回に、今季ナ・リーグトップの25セーブをあげている剛腕・M.ミラー（27、パドレス）と対戦。レッドカーペッドの時に「ストレートで全部ストライクを取る」と宣言していたミラーに対し、村上は1球目の100マイル（161キロ）に空振り、2球目も101マイル（163キロ）に空振り。カウント1−2からの101マイル（163キロ）にも空振りし三振に倒れたが、松井さんは「ミラー選手も全部ストレートでって感じでしたね。100マイル超えるボールは、バッターといえどもなかなか打てないですよ。でも力強い3スイングが見られたので良かったです」と絶賛した。

さらに「ちゃんと待っているボールに自分のスイングをしていたと思います。ただコンタクト出来なかっただけで、タイミングやスイングは凄く良かったと思う」と初めてのオールスターの初打席、1球目でフルスイングした姿に感心した。

試合ではヤンキースの2人が活躍すると「初回に相手ピッチャーのコントロールが不安定な中、しっかりとらえたヤンキースの左バッター2人が、素晴らしかったと思います」と笑顔。「そりゃうれしいですよ。これを後半戦に繋げて、残りの半分をいいシーズンにしてほしい」と語った。

ヤンキースは現在、ア・リーグ東地区でレイズに3ゲーム差の2位。チームの顔・A.ジャッジ（33）の不在を埋める2人に、期待を寄せた。

