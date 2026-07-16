◇W杯北中米大会決勝トーナメント準決勝 アルゼンチン 2―1 イングランド（2026年7月15日 アトランタ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は15日（日本時間16日）、準決勝残り1試合が行われ、前回王者アルゼンチン（FIFAランキング3位）がイングランド（同4位）に2―1で逆転勝ちし、2大会連続で決勝へ進出した。19日（同20日）の決勝では1958、62年大会のブラジル以来64年ぶりとなる2連覇を懸けてスペイン（同2位）と対戦する。

アルゼンチンは決勝トーナメントで出番がなかったFWシメオネ（Aマドリード）が右ウイングで今大会2度目の先発。前半は互いに激しく削り合うラフな展開も、ともに守備が堅く0―0で折り返した。

後半10分、アルゼンチンはDFタリアフィコ（リヨン）のクリアを自陣で拾われ、先制を許した。0―1となってから猛攻を仕掛けたが、同24分のFWゴンサレス（Aマドリード）のヘディングシュートは相手GKがスーパーセーブ。同30分のMFマカリテル（リバプール）のヘディングも防がれた。

しかし後半40分、FWメッシ（マイアミ）のパスを受けたMFフェルナンデス（チェルシー）が豪快なミドルシュートを叩き込んで同点。アディショナルタイムの後半47分にはマカリテルのシュートが右ポストにはじかれたが、右サイドでボールを回収したメッシがクロス。FWのLa・マルティネス（インテル・ミラノ）がヘディングで叩き込み、勝ち越しゴールを決めた。メッシは得点ランキングトップタイの8得点から上積みはならなかったものの、自身の歴代最多記録をさらに更新するW杯通算12アシストとなった。

アルゼンチンの決勝進出は通算7度目。1978年アルゼンチン大会は決勝でオランダを3―1（延長）、86年メキシコ大会は西ドイツを3―2、2022年カタール大会はフランスを3―3からのPK戦でそれぞれ破り、優勝した。30年大会はウルグアイに2―4、90年イタリア大会は決勝で西ドイツに0―1、14年ブラジル大会はドイツに0―1（延長）で敗れ、準優勝に終わっていた。