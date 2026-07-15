元「ＫＡＴ―ＴＵＮ」の中丸雄一が１５日、ＴＯＫＹＯ ＭＸの情報番組「５時に夢中！」に出演。自身が受けたパワハラ体験を明かした。

番組では、ＴＢＳ系の日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ」の福澤克雄監督がパワハラをしていたというニュースを取り上げた。

週刊女性ＰＲＩＭＥなどによると、福澤監督は同作の若手スタッフからパワハラを告発された。ＴＢＳが調査したところ、パワハラに該当する言動が認められた。

ＭＣの垣花正から「あの現場、パワハラ受けてたんじゃないかみたいなのってあります？」と聞かれると、中丸は「ありますねえ」と自身の体験を明かした。

「時代だと思うんですけど、約２５年ぐらい前のドラマの撮影現場ですね。僕がＮＧ、レンチャンで出した時に、現場監督か助監督か分かんないですけど、ちょっと部屋の隅の方に呼ばれまして、腹殴られました」

共演者が「え〜」と驚くと、中丸は続けて「メチャメチャ笑顔で。隠れて見えないところで、気合（を入れる感じ）ですね、気合で。（腹を）やられて、『次、頑張ろうな！』みたいな」

当時、中丸はまだ中学生だったそうで、「結構怖い世界なんだな〜って」。垣花に「ダメですよね？」と言われると、「でも時代的には多分あったのかなって」「そのおかげで次ＯＫ出ましたから」と話していた。