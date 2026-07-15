TWICE、全50曲収録のベストアルバム8.26発売！ 国内未パッケージ楽曲も収録 ティザー映像到着
ガールズグループTWICEのベストアルバムが、8月26日に発売されることが決定。ティザー映像が公開となった。
【動画】『TWICE BEST ALBUM「＃BEST 2015‐2025」』 TEASER
今年7月のソウル公演にて1年をかけて全世界44都市81公演を巡ったワールドツアー“TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR”を完走したTWICE。2025年10月には韓国デビュー10周年を迎え、その人気がワールドワイドに拡大し続ける彼女たちが、これまでリリースしてきた韓国オリジナル楽曲を厳選したベストアルバムを発売する。
ベストアルバムには、韓国オリジナル楽曲とそのJapanese ver.を収録してきた「＃TWICE」シリーズの集大成として、これまでの楽曲に加えて、「THIS IS FOR」や「ME ＋ YOU」などの国内未パッケージ楽曲を収録。
韓国オリジナル楽曲ベストセレクション27曲、23曲のJapanese ver.を収録した計50曲の大ボリュームに加え、7インチサイズBOX仕様の初回限定盤には、56Pの＃BEST フォトブックレット、韓国作品ジャケットのLPサイズポスター（18種ランダム）、「＃TWICE」シリーズのアーティスト写真を用いたトランプ柄カード10枚（ランダム全70種／通常盤共通）と7インチサイズのアザージャケットを9枚セットにした＃BEST Other Jacket Collection 9枚1セット（ランダム全5セット）、＃BEST Visual／LOGO ステッカー 3枚セットを封入。映像特典として、これまでの日本公演から「＃TWICE」シリーズに関連する厳選の16曲を収録した“TWICE LIVE COLLECTION 2017‐2024”をブルーレイにて収録する。
さらに、オリジナルグッズが同梱された完全生産限定 LIMITED BOXがONCE JAPAN OFFICIAL SHOP／JYP JAPAN ONLINE STOREにて合計1万セット限定でリリース。こちらの商品のみ12月16日の発売となる（各サイト規定数に達し次第予約締切）。
なお、8月26日にはTWICE LIVE DVD＆ブルーレイ『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』がリリースされる。
TWICEのベストアルバム『TWICE BEST ALBUM「＃BEST 2015‐2025」』、LIVE DVD＆ブルーレイ『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』は8月26日発売。
『TWICE BEST ALBUM「＃BEST 2015‐2025」』収録曲は以下の通り。
＜『TWICE BEST ALBUM「＃BEST 2015‐2025」』収録曲＞
8月26日Release
『TWICE BEST ALBUM「＃BEST 2015‐2025」』
＜収録曲（全形態共通）＞
■Disc1［2015〜2019］
01.Like OOH‐AHH
02.CHEER UP
03.TT
04.KNOCK KNOCK
05.SIGNAL
06.LIKEY
07.Heart Shaker
08.What is Love？
09.Dance The Night Away
10.YES or YES
11.The Best Thing I Ever Did
12.FANCY
13.Feel Special
■Disc2［2020〜2025］
01.MORE ＆ MORE
02.I CAN’T STOP ME
03.CRY FOR ME
04.Alcohol‐Free
05.The Feels
06.SCIENTIST
07.Talk that Talk
08.MOONLIGHT SUNRISE
09.SET ME FREE
10.I GOT YOU
11.ONE SPARK
12.Strategy
13.THIS IS FOR
14.ME ＋ YOU
■Disc3［＃TWICE〜＃TWICE2］
01.Like OOH‐AHH ‐Japanese ver.‐
02.CHEER UP ‐Japanese ver.‐
03.TT ‐Japanese ver.‐
04.KNOCK KNOCK ‐Japanese ver.‐
05.SIGNAL ‐Japanese ver.‐
06.LIKEY ‐Japanese ver.‐
07.Heart Shaker ‐Japanese ver.‐
08.What is Love？ ‐Japanese ver.‐
09.Dance The Night Away ‐Japanese ver.‐
10.YES or YES ‐Japanese ver.‐
■Disc4［＃TWICE3〜＃TWICE5］
01.The Best Thing I Ever Did ‐Japanese ver.‐
02.FANCY ‐Japanese ver.‐
03.Feel Special ‐Japanese ver.‐
04.MORE ＆ MORE ‐Japanese ver.‐
05.STUCK IN MY HEAD ‐Japanese ver.‐
06.21：29 ‐Japanese ver.‐
07.I CAN’T STOP ME ‐Japanese ver.‐
08.CRY FOR ME ‐Japanese ver.‐
09.Alcohol‐Free ‐Japanese ver.‐
10.SCIENTIST ‐Japanese ver.‐
11.Talk that Talk ‐Japanese ver.‐
12.SET ME FREE ‐Japanese ver.‐
13.ONE SPARK ‐Japanese ver.
【動画】『TWICE BEST ALBUM「＃BEST 2015‐2025」』 TEASER
今年7月のソウル公演にて1年をかけて全世界44都市81公演を巡ったワールドツアー“TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR”を完走したTWICE。2025年10月には韓国デビュー10周年を迎え、その人気がワールドワイドに拡大し続ける彼女たちが、これまでリリースしてきた韓国オリジナル楽曲を厳選したベストアルバムを発売する。
韓国オリジナル楽曲ベストセレクション27曲、23曲のJapanese ver.を収録した計50曲の大ボリュームに加え、7インチサイズBOX仕様の初回限定盤には、56Pの＃BEST フォトブックレット、韓国作品ジャケットのLPサイズポスター（18種ランダム）、「＃TWICE」シリーズのアーティスト写真を用いたトランプ柄カード10枚（ランダム全70種／通常盤共通）と7インチサイズのアザージャケットを9枚セットにした＃BEST Other Jacket Collection 9枚1セット（ランダム全5セット）、＃BEST Visual／LOGO ステッカー 3枚セットを封入。映像特典として、これまでの日本公演から「＃TWICE」シリーズに関連する厳選の16曲を収録した“TWICE LIVE COLLECTION 2017‐2024”をブルーレイにて収録する。
さらに、オリジナルグッズが同梱された完全生産限定 LIMITED BOXがONCE JAPAN OFFICIAL SHOP／JYP JAPAN ONLINE STOREにて合計1万セット限定でリリース。こちらの商品のみ12月16日の発売となる（各サイト規定数に達し次第予約締切）。
なお、8月26日にはTWICE LIVE DVD＆ブルーレイ『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』がリリースされる。
TWICEのベストアルバム『TWICE BEST ALBUM「＃BEST 2015‐2025」』、LIVE DVD＆ブルーレイ『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』は8月26日発売。
『TWICE BEST ALBUM「＃BEST 2015‐2025」』収録曲は以下の通り。
＜『TWICE BEST ALBUM「＃BEST 2015‐2025」』収録曲＞
8月26日Release
『TWICE BEST ALBUM「＃BEST 2015‐2025」』
＜収録曲（全形態共通）＞
■Disc1［2015〜2019］
01.Like OOH‐AHH
02.CHEER UP
03.TT
04.KNOCK KNOCK
05.SIGNAL
06.LIKEY
07.Heart Shaker
08.What is Love？
09.Dance The Night Away
10.YES or YES
11.The Best Thing I Ever Did
12.FANCY
13.Feel Special
■Disc2［2020〜2025］
01.MORE ＆ MORE
02.I CAN’T STOP ME
03.CRY FOR ME
04.Alcohol‐Free
05.The Feels
06.SCIENTIST
07.Talk that Talk
08.MOONLIGHT SUNRISE
09.SET ME FREE
10.I GOT YOU
11.ONE SPARK
12.Strategy
13.THIS IS FOR
14.ME ＋ YOU
■Disc3［＃TWICE〜＃TWICE2］
01.Like OOH‐AHH ‐Japanese ver.‐
02.CHEER UP ‐Japanese ver.‐
03.TT ‐Japanese ver.‐
04.KNOCK KNOCK ‐Japanese ver.‐
05.SIGNAL ‐Japanese ver.‐
06.LIKEY ‐Japanese ver.‐
07.Heart Shaker ‐Japanese ver.‐
08.What is Love？ ‐Japanese ver.‐
09.Dance The Night Away ‐Japanese ver.‐
10.YES or YES ‐Japanese ver.‐
■Disc4［＃TWICE3〜＃TWICE5］
01.The Best Thing I Ever Did ‐Japanese ver.‐
02.FANCY ‐Japanese ver.‐
03.Feel Special ‐Japanese ver.‐
04.MORE ＆ MORE ‐Japanese ver.‐
05.STUCK IN MY HEAD ‐Japanese ver.‐
06.21：29 ‐Japanese ver.‐
07.I CAN’T STOP ME ‐Japanese ver.‐
08.CRY FOR ME ‐Japanese ver.‐
09.Alcohol‐Free ‐Japanese ver.‐
10.SCIENTIST ‐Japanese ver.‐
11.Talk that Talk ‐Japanese ver.‐
12.SET ME FREE ‐Japanese ver.‐
13.ONE SPARK ‐Japanese ver.