ガソリン代や保険料など、マイカーの維持費は年間で見ると数十万円にのぼります。経営者が乗るような高級車の場合100万円を超えることもあり、決して無視できない負担です。この点、個人所有の車を法人名義へ変更するだけで、こうした維持費を合法的に会社の経費とし、さらに社長個人の手取りを増やすことが可能になると、税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏はいいます。この方法の具体的な手続きと、税務調査で否認されないための注意点について解説します。

自社にマイカー売却で維持費は「経費」に

ガソリン代や自動車保険料、駐車場代、車検費用……。多くの経営者は、毎年100万円単位で消えていくこうしたマイカーの維持費を、税金と社会保険料が引かれたあとの手取りから自腹で支払っています。

しかし、事業で使用している実態があれば、車を個人から会社に売却し法人名義に変更することで、これらの維持費を法人の経費として計上できるようになります。

4年落ちの中古車を売却した場合、1年で一括経費に

さらに、会社が社長から車を買い取った購入費用そのものも、「減価償却費」として経費化できます。社長個人から購入した車は法人にとって中古車扱いとなるため、新車とは対応年数の計算が異なるのです。

新車の普通自動車の法定耐用年数は6年ですが、これを仮に4年落ちで購入した場合、耐用年数は「2年」となります。

この短い耐用年数に「定率法」という減価償却の仕組みを適用すると、償却率は100%となり、期首に購入した場合は初年度で取得価額の全額を経費に計上することが可能です。これにより、一気に法人の利益を圧縮する効果が得られます。

また、個人側にも「手取り（可処分所得）が増加する」という大きなメリットがあります。法人名義にすることで個人の支出であった車の維持費が浮くため、その分だけ役員報酬の額面を意図的に引き下げても生活水準は変わりません。

役員報酬を引き下げることで、個人の所得税や住民税、社会保険料の負担が軽減され、実質的な手取り額を増やすことにつながるのです。

時価との乖離は税務調査で否認…求められる「適正価格」での売却

マイカーを法人名義にする際、単純に名義を変更したり、デタラメな金額で売買したりすることは認められない点には注意が必要です。個人と法人間での取引は、客観的な「適正価格（時価）」で行うことが求められます。

税務調査で適正な時価であることを証明するためには、複数（2〜3社）の中古車買取業者から査定書を取得し、その査定額の平均値を算出することが有効です。

もし時価よりも著しく低い価格で会社に売却した場合、法人は時価との差額分を無償で得たとみなされ、「受贈益」として法人税の課税対象となります。無償での譲渡（贈与）を行った場合も同様に、時価相当額の全額が受贈益として課税されます。

逆に、買ったときよりも高く売れて利益が出た場合にも注意が必要です。原則として通勤用の車であれば非課税ですが、ベンツのGクラスやポルシェといったプレミアのついた高級車の場合、税務署から「趣味の車」と認定されるケースがあります。この場合、50万円の特別控除を差し引いた利益に対して個人の所得税が課せられます。

また、この取引は社長個人の利益と会社の利益が相反する「利益相反取引」に該当します。そのため、事前の株主総会などで承認を得て、議事録を作成し保管する法的な手続きが不可欠です。

名義変更にあたって見落とされがちなのが、「自動車保険（任意保険）」の取り扱いです。運輸支局で移転登録（名義変更）の手続きを行う前に、必ず保険会社に対して「個人のノンフリート等級が法人契約に引き継げるか」を確認する必要があります。

個人で長年無事故を続け、たとえば20等級の高い割引率を持っていたとしても、法人契約への引き継ぎを認めるかどうかのルールは保険会社によって大きく異なります。

もし引き継ぎが認められず、新規契約の6等級からのスタートとなってしまえば、保険料は何倍にも高騰し、節税メリットが完全に吹き飛んでしまう恐れがあります。

等級の引き継ぎができない場合は、「レンタル契約」をするのもひとつの手

万が一等級の引き継ぎができない場合は、名義を個人のままにしておき、社長と会社間で車の「賃貸借契約」を結ぶという代替案が存在します。会社が社長個人に毎月適正な賃料（使用料）を支払い、事業で使用するガソリン代や高速代を会社の経費とする方法です。

この場合、減価償却費や自動車税、保険料はあくまで所有者である個人の負担となるため節税効果は限定的ですが、保険の等級を守る手段としては有効です。

私的利用は否認の対象…法人名義変更後に税務調査で問われる「利用実態」

無事に名義変更を終え、保険の引き継ぎが完了したあとも、適切な運用を行わなければ税務調査で指摘されるリスクがあります。

法人名義の社用車は、あくまで事業のために使用されるべき資産です。社長やその家族が、業務とは関係のないプライベートな旅行などで使用した場合、その分の費用は法人の経費として認められません。ただし、「基本的には会社の事業で使用し、たまにプライベートでも使用する」という実態であれば、会社に対して「使用料」を支払う規定を設けることで対応が可能です。

使用料は、具体的な根拠を持って算出することが重要です。たとえば、1ヵ月あたりの車の減価償却費と維持費の合計が20万円であり、そのうちプライベートでの利用割合が10％である場合、20万円の10％にあたる「2万円」を会社に支払うというルールを定めます。

このように明確な計算基準を持っておくことで、税務調査の際にも事業利用と私的利用の区分を客観的に説明することができます。

マイカーの社用車化に潜むリスクと正しい運用法

社長のマイカーを法人名義に変更することは、合法的に経費計上し、個人の社会保険料負担などを軽減する有効な手段のひとつです。

しかし、適正な時価での取引、利益相反取引の法的手続き、保険等級の引き継ぎ確認、そしてプライベート利用時の使用料規定など、守るべき厳格なルールが存在します。

これらを正しく理解し、適切な手続きを踏むことで、リスクを抑えながら会社の資産防衛を実現していきましょう。

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表／公認会計士・税理士