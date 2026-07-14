147cm現役アイドル、テニスウェア姿にネット衝撃「プロポーション抜群」「すっっごい」
アイドルグループ「INUWASI」のはのんまゆが14日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】147cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 大胆な水着ショットも（7枚）
2020年に結成されたINUWASIのメンバーとして、2025年8月にはメジャーデビューも果たしたはのん。2023年には水着グラビアに初挑戦し、以降はグループとしての活動と並行してグラビアでも活躍している。
そんな彼女が「おはのんちゃん！して！（ハートの絵文字）」と投稿したのは自身のソロショット。ミニスカのテニスウェア姿で魅せた。ファンからは「プロポーション抜群」「すっっごい」などのコメントや、多数の「いいね！」を贈られている。
引用：「はのんまゆ」X（@HANON_INWS）、「はのんまゆ」Instagram（@hanon_inws）
【写真】147cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 大胆な水着ショットも（7枚）
2020年に結成されたINUWASIのメンバーとして、2025年8月にはメジャーデビューも果たしたはのん。2023年には水着グラビアに初挑戦し、以降はグループとしての活動と並行してグラビアでも活躍している。
そんな彼女が「おはのんちゃん！して！（ハートの絵文字）」と投稿したのは自身のソロショット。ミニスカのテニスウェア姿で魅せた。ファンからは「プロポーション抜群」「すっっごい」などのコメントや、多数の「いいね！」を贈られている。
引用：「はのんまゆ」X（@HANON_INWS）、「はのんまゆ」Instagram（@hanon_inws）