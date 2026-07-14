“強引なキス芸”が笑えない。ファーストサマーウイカがバラエティ番組への本音を明かす

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

7月13日（月）に放送された同番組では、ファーストサマーウイカがバラエティ番組の“強引なキス芸”に対する本音を語った。

【映像】未公開の“毒だしノート”を大公開！

今回は、これまでに放送されたウイカ、千原兄弟・千原ジュニア、ハライチ・岩井勇気、さらば青春の光・東ブクロのゲスト回未公開シーンが公開された。

ウイカは「バラエティ番組への本音」を語った一幕で、最近“強引なキス芸”が笑えなくなってきたと告白。性別や肩書、年齢を問わず、コロナ禍以降、過剰な粘膜接触が以前より笑えなくなり、そのことが自分でも不思議に思っていると明かした。

この本音に井口は「（時代とともに）変わってきてはいると思いますよ。笑える、笑えないは」と返す。

さらにウイカは、今はそこで笑うと“そのネタに同調した同じ意識の人間”だと思われると語り、それを避けるために、笑えないことは笑わないように気をつけていると語った。

この話題に対し、久保田は“昔からキス芸をやり続けている職人のような芸人は、今の時代にキス芸を披露しても炎上しないのではないか？やったことないやつが、ノリでやるのが引かれる”と持論を展開していた。