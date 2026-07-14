◇MLBホームランダービー（2026年7月13日 フィラデルフィア）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は13日（日本時間14日）、フィラデルフィアで開催される「ホームランダービー」に初参加し、同じくあす14日（同15日）の球宴にも出場する。

同日、村上は「メディアデー」で取材対応。ダービーに向け「自分のパワーを見せたい。日本でも（本塁打競争で）優勝したことはなく自信はないんですが、やれることをやりたい。あまりプレッシャーは与えないで下さい」と笑顔を見せた。そして、打席に入ったときの心境について「まずは自分との戦いになると思う」と気を引き締めた。

メジャー移籍1年目は、ここまで60試合、打率.232、42打点、20本塁打。3年間100敗以上の弱小球団ホワイトソックスを、ア・リーグ中地区首位に躍進させた立役者の1人となった。

5月29日タイガース戦で「右太腿裏肉離れ」を発症。リハビリを続け10日（日本時間11日）のアスレチックス戦で復帰した。そして同日に「ホームランダービー」と「球宴」出場のダブルサプライズが発表された。

ホームランダービー出場は、日本人では21年大谷翔平（当時エンゼルス、現ドジャース）以来となり、「村神様」のバットに注目が集まる。