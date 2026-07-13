『ブルーロック』実写キャスト12人、雨天の日比谷に集結 高橋文哉「幸せだな」
実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）のワールドプレミアが13日、東京・日比谷仲通りで行われ、実写キャスト12人がブルーカーペットに集結した。
【写真】黒基調の衣装で…雨の中でもさわやかに登場したK
この日は、雨の中、主演・高橋文哉をはじめ、櫻井海音、高橋恭平、綱啓永、野村康太、K（&TEAM）、西垣匠、富本惣昭、樋口幸平、倉悠貴、東啓介、畑芽育がブルーカーペットに登場。手を振ったり、Kポーズを披露したりし、観客の大歓声に応えた。
主演・文哉は「こうしてすべてのキャストが出そろい、幸せだなと思います。ここまでたくさんの方に楽しみにしていただけることが本当にありがたいなと思っています」とコメント。「最高に熱い1本を見ていただき、受けとっていただくことが一番幸せです」とあいさつした。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトを舞台にライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
コミックスは累計6000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜23年3月、第2期が24年10月〜12月に放送。22年にはゲーム化、23年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当する。
【写真】黒基調の衣装で…雨の中でもさわやかに登場したK
この日は、雨の中、主演・高橋文哉をはじめ、櫻井海音、高橋恭平、綱啓永、野村康太、K（&TEAM）、西垣匠、富本惣昭、樋口幸平、倉悠貴、東啓介、畑芽育がブルーカーペットに登場。手を振ったり、Kポーズを披露したりし、観客の大歓声に応えた。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトを舞台にライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
コミックスは累計6000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜23年3月、第2期が24年10月〜12月に放送。22年にはゲーム化、23年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当する。