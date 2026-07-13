久保史緒里「喋って喋って喋り倒したい」 7.25『オールナイトニッポン』に凱旋！
7月25日25時からニッポン放送にて『久保史緒里のオールナイトニッポン』を放送。2025年11月まで『乃木坂46のオールナイトニッポン』のパーソナリティを務めた久保史緒里がオールナイトニッポンに凱旋する。
【動画】久保史緒里、『クレヨンしんちゃん』実写化シリーズで大人になった“あいちゃん”に！
久保史緒里は乃木坂46に在籍中の2022年2月から2025年11月まで『乃木坂46のオールナイトニッポン』のパーソナリティを務め、グループ卒業とともにパーソナリティを卒業。その後は女優として数多くの映像作品やCMへ出演している。
3年半『オールナイトニッポン』パーソナリティを務め、2023年には『第49回 ラジオ・チャリティ・ミュージックソン』のメインパーソナリティを、2025年には横浜アリーナでの番組イベントも大成功を収めてきた久保だが、自身の名前での『オールナイトニッポン』は初めてとなる。
放送では、卒業後の生活の変化はもちろん、久保の変わらぬ「久保ってる（運がなかったりハプニングに見舞われること）」トークも予定。コーナーやメールテーマは『オールナイトニッポン』公式Xアカウントにて後日告知される。
一夜限りの特別番組に臨む久保は、「『乃木坂46のオールナイトニッポン』のパーソナリティを卒業し、早いことに半年以上が経ちました。卒業してからの日々を語ってこなかったのは、この日の為…かもしれません。空白の半年間を一夜で埋めるべく、喋って喋って喋り倒したいと思います。初めましての方も、お久しぶりの方も、是非お聴きいただけたら嬉しいです。宜しくお願いいたします」とコメントしている。
『久保史緒里のオールナイトニッポン』は、ニッポン放送にて7月25日25時より生放送。
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久保史緒里は乃木坂46に在籍中の2022年2月から2025年11月まで『乃木坂46のオールナイトニッポン』のパーソナリティを務め、グループ卒業とともにパーソナリティを卒業。その後は女優として数多くの映像作品やCMへ出演している。
放送では、卒業後の生活の変化はもちろん、久保の変わらぬ「久保ってる（運がなかったりハプニングに見舞われること）」トークも予定。コーナーやメールテーマは『オールナイトニッポン』公式Xアカウントにて後日告知される。
一夜限りの特別番組に臨む久保は、「『乃木坂46のオールナイトニッポン』のパーソナリティを卒業し、早いことに半年以上が経ちました。卒業してからの日々を語ってこなかったのは、この日の為…かもしれません。空白の半年間を一夜で埋めるべく、喋って喋って喋り倒したいと思います。初めましての方も、お久しぶりの方も、是非お聴きいただけたら嬉しいです。宜しくお願いいたします」とコメントしている。
『久保史緒里のオールナイトニッポン』は、ニッポン放送にて7月25日25時より生放送。