「正に大和撫子」「素敵」“奇跡の40代”皆藤愛子の浴衣姿に絶賛の声
フリーアナウンサーの皆藤愛子が12日にInstagramを更新。浴衣姿のオフショットを披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】“奇跡の40代”皆藤愛子、かわいすぎるフォトギャラリー！
皆藤が「今年はあやめ柄の浴衣と水色の帯でした」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、浴衣を着た彼女の全身ショットや笑顔でカメラを見つめる姿が収められている。
浴衣姿の皆藤の涼やかな佇まいに、ファンからは「正に大和撫子」「素敵」「良く似合います〜」「浴衣姿の愛ちゃんかわゆすぎるぅ」などの声が相次いでいる。
■皆藤愛子（かいとう あいこ）
1984年1月25日生まれ、千葉県出身。早稲田大学第一文学部卒業。2005年からフジテレビ『めざましテレビ』のお天気キャスターを務めた他、『めざましどようび』『めざましテレビ アクア』のメインキャスターを歴任。現在はフリーアナウンサーとして活躍している。
引用：「皆藤愛子」Instagram（@aiko_kaito_official）
【写真】“奇跡の40代”皆藤愛子、かわいすぎるフォトギャラリー！
皆藤が「今年はあやめ柄の浴衣と水色の帯でした」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、浴衣を着た彼女の全身ショットや笑顔でカメラを見つめる姿が収められている。
浴衣姿の皆藤の涼やかな佇まいに、ファンからは「正に大和撫子」「素敵」「良く似合います〜」「浴衣姿の愛ちゃんかわゆすぎるぅ」などの声が相次いでいる。
1984年1月25日生まれ、千葉県出身。早稲田大学第一文学部卒業。2005年からフジテレビ『めざましテレビ』のお天気キャスターを務めた他、『めざましどようび』『めざましテレビ アクア』のメインキャスターを歴任。現在はフリーアナウンサーとして活躍している。
引用：「皆藤愛子」Instagram（@aiko_kaito_official）