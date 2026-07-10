ソシエダ久保建英がバレンシア公式Xに登場!! “後輩”佐藤龍之介に異例のビデオメッセージ
バレンシアは10日、ソシエダMF久保建英からの新加入MF佐藤龍之介に向けたビデオメッセージをXに投稿した。
久保はバルセロナのアカデミーを退団後、FC東京U-15むさしからFC東京U-18を経てFC東京でプロキャリアをスタート。2019年にスペインに戻り、現在はソシエダでプレーしている。そして、5学年下の佐藤もFC東京U-15むさしからFC東京U-18を経てFC東京でプロキャリアをスタート。今月にバレンシアへの完全移籍が発表された。
新シーズンからラ・リーガで相見える両者の対戦を心待ちにするファンも多いなか、バレンシアは他クラブ所属の久保からのメッセージ動画を公開。異例のビデオメッセージの中で久保は「龍之介くん。バレンシア入団おめでとう!ラ・リーガで対戦できる日を楽しみにしています」とコメントしていた。
ソシエダとバレンシアは9月の国際Aマッチウィーク前最終週に対戦が予定されている。
久保はバルセロナのアカデミーを退団後、FC東京U-15むさしからFC東京U-18を経てFC東京でプロキャリアをスタート。2019年にスペインに戻り、現在はソシエダでプレーしている。そして、5学年下の佐藤もFC東京U-15むさしからFC東京U-18を経てFC東京でプロキャリアをスタート。今月にバレンシアへの完全移籍が発表された。
新シーズンからラ・リーガで相見える両者の対戦を心待ちにするファンも多いなか、バレンシアは他クラブ所属の久保からのメッセージ動画を公開。異例のビデオメッセージの中で久保は「龍之介くん。バレンシア入団おめでとう!ラ・リーガで対戦できる日を楽しみにしています」とコメントしていた。
ソシエダとバレンシアは9月の国際Aマッチウィーク前最終週に対戦が予定されている。
️ Kubo ha mandado un mensaje a Sato en su presentación como nuevo jugador del Valencia CF #BenvingutSato pic.twitter.com/5qST05COhT— Valencia CF (@valenciacf) July 10, 2026