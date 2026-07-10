秋元康氏らがクリエイター発掘へ 最優秀企画に製作資金1000万円を SSFF×日本直販×LIFE LOG BOXによるショートドラマ企画コンテスト
米国アカデミー賞公認の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア（SSFF & ASIA）」は10日、「日本直販プレゼンツ ショートドラマ企画コンテスト」の作品募集を開始した。総合プロデューサーとして秋元康氏が審査に参加し、最優秀企画には製作資金1000万円が提供される。
【動画】秋元康氏らがクリエイター発掘！ショートドラマ企画コンテスト
本コンテストは、日本直販が展開するWeb3エンターテインメント「AYETプロジェクト」の一環として実施される企画。SSFF & ASIAと動画運用プラットフォーム「LIFE LOG BOX」が連携し、世界中のクリエイターからショートドラマの企画を募集する。
コンテストは、6月10日に行われた「SSFF & ASIA 2026アワードセレモニー」で開催が発表された。会場には日本直販の水谷彰孝代表取締役、AYETプロジェクトアンバサダーの佐々木久美、公式アンバサダーを務めるSHOW-WAの青山隼、塩田将己が登壇。秋元氏もビデオメッセージを寄せ、「若い才能が映像制作に参加できる場を創出し、多くの応募を待っている」と期待を寄せた。
応募テーマやジャンルは自由で、実写のほかCG、アニメーション、VR作品など幅広い形式に対応する。応募資格は国内外を問わず、個人・チーム、法人、任意団体などすべてのクリエイターが対象。監督経験の有無も問わない。日本語または英語での応募に限る。生成AIの利用も認められるが、利用箇所の申告が必要となる。
最優秀企画には製作資金1000万円が用意され、プロの編集者とともに映像化を目指す。受賞作品は「企画原案者」としてクレジット表記されるほか、商業利益に応じたロイヤリティの提供や、ブロックチェーン技術を活用した参加証明書（VC）の発行なども予定されている。
SSFF & ASIA代表の別所哲也は、「今回日本直販様との新しいプロジェクトにより、映像クリエイターのキャリア形成となるショートドラマ企画コンテストをスタートできることを大変嬉しく思っています」とコメント。「WEB3、ブロックチェーン、トークンという革新的な仕組みを使いながら、私たちが展開するLIFE LOG BOX（ライフログボックス）とも連携し、映像クリエイターの可能性を拡張してまいります。グローバルに展開するAYETと秋元康さんの監修によるこのコンテストで、ショートフィルムを通じて、世界が日本に集結することを楽しみにしています。」と期待を示した。
応募期間は7月10日から8月9日まで。エントリー料は1企画につき5000円。応募はLIFE LOG BOX内の専用フォームで受け付ける。結果は2026年12月頃に映画祭公式サイトなどで発表予定。
【動画】秋元康氏らがクリエイター発掘！ショートドラマ企画コンテスト
本コンテストは、日本直販が展開するWeb3エンターテインメント「AYETプロジェクト」の一環として実施される企画。SSFF & ASIAと動画運用プラットフォーム「LIFE LOG BOX」が連携し、世界中のクリエイターからショートドラマの企画を募集する。
応募テーマやジャンルは自由で、実写のほかCG、アニメーション、VR作品など幅広い形式に対応する。応募資格は国内外を問わず、個人・チーム、法人、任意団体などすべてのクリエイターが対象。監督経験の有無も問わない。日本語または英語での応募に限る。生成AIの利用も認められるが、利用箇所の申告が必要となる。
最優秀企画には製作資金1000万円が用意され、プロの編集者とともに映像化を目指す。受賞作品は「企画原案者」としてクレジット表記されるほか、商業利益に応じたロイヤリティの提供や、ブロックチェーン技術を活用した参加証明書（VC）の発行なども予定されている。
SSFF & ASIA代表の別所哲也は、「今回日本直販様との新しいプロジェクトにより、映像クリエイターのキャリア形成となるショートドラマ企画コンテストをスタートできることを大変嬉しく思っています」とコメント。「WEB3、ブロックチェーン、トークンという革新的な仕組みを使いながら、私たちが展開するLIFE LOG BOX（ライフログボックス）とも連携し、映像クリエイターの可能性を拡張してまいります。グローバルに展開するAYETと秋元康さんの監修によるこのコンテストで、ショートフィルムを通じて、世界が日本に集結することを楽しみにしています。」と期待を示した。
応募期間は7月10日から8月9日まで。エントリー料は1企画につき5000円。応募はLIFE LOG BOX内の専用フォームで受け付ける。結果は2026年12月頃に映画祭公式サイトなどで発表予定。