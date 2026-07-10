ハリウッド実写映画『NARUTO ‐ナルト‐』ナルト＆サスケ＆サクラ役を世界から募集 原作者・岸本斉史も期待
ハリウッド実写映画『NARUTO ‐ナルト‐』が、製作陣と主要キャストのキャスティングを世界規模で開始。あわせて、原作者・岸本斉史のコメントも到着した。
【写真】ハリウッド実写映画『NARUTO -ナルト-』の監督を務めるデスティン・ダニエル・クレットン
世界最大級の漫画フランチャイズとして巨大なファンベースを築いてきた『NARUTO ‐ナルト‐』。ライオンズゲートは、待望の実写映画化に向けてプリプロダクションを本格化させる中、同スタジオと映画監督デスティン・ダニエル・クレットン（『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』）のもと、本シリーズを象徴する第七班――ナルト、サスケ、サクラ――の若き忍3人を対象とした世界規模のキャスティングを開始する。その他のキャラクターのキャスティングについては、今後順次実施される予定だ。
キャスティングの募集開始にあたり、デスティン監督は自身のSNSで「岸本先生の物語は、世界中の何世代にもわたるファンにインスピレーションを与えてきました。その世界とキャラクターを、実写映画として初めて大スクリーンに映し出せることは光栄に思います。第七班のメンバーを探すこの世界規模のキャスティングを開始し、『NARUTO ‐ナルト‐』の素晴らしい世界を表現できることを大変嬉しく思います！」と投稿した。
また、『NARUTO ‐ナルト‐』の原作者である岸本斉史は、世界規模のキャスティング開始にあたり、「更なる奇跡を望んでしまいましょう。情熱ある素晴らしい俳優の方々との奇跡の出会いを心待ちにしています！ 映画のキャラクターたちに早く会いたいです！」と大きな期待を込めたコメントを寄せた。
※原作者・岸本斉史のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■岸本斉史
今、僕にとって立て続けに奇跡が起きています。自分の作品『NARUTO-ナルト-』が本当の本当にハリウッド映画になること！ そして更なる奇跡はあのデスティン・ダニエル・クレットン監督に映画を撮ってもらえること、まだ信じられない！ ここまで奇跡が重なったのなら、もう更なる奇跡を望んでしまいましょう。情熱ある素晴らしい俳優の方々との奇跡の出会いを心待ちにしています！ 映画のキャラクターたちに早く会いたいです！
【写真】ハリウッド実写映画『NARUTO -ナルト-』の監督を務めるデスティン・ダニエル・クレットン
世界最大級の漫画フランチャイズとして巨大なファンベースを築いてきた『NARUTO ‐ナルト‐』。ライオンズゲートは、待望の実写映画化に向けてプリプロダクションを本格化させる中、同スタジオと映画監督デスティン・ダニエル・クレットン（『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』）のもと、本シリーズを象徴する第七班――ナルト、サスケ、サクラ――の若き忍3人を対象とした世界規模のキャスティングを開始する。その他のキャラクターのキャスティングについては、今後順次実施される予定だ。
また、『NARUTO ‐ナルト‐』の原作者である岸本斉史は、世界規模のキャスティング開始にあたり、「更なる奇跡を望んでしまいましょう。情熱ある素晴らしい俳優の方々との奇跡の出会いを心待ちにしています！ 映画のキャラクターたちに早く会いたいです！」と大きな期待を込めたコメントを寄せた。
※原作者・岸本斉史のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■岸本斉史
今、僕にとって立て続けに奇跡が起きています。自分の作品『NARUTO-ナルト-』が本当の本当にハリウッド映画になること！ そして更なる奇跡はあのデスティン・ダニエル・クレットン監督に映画を撮ってもらえること、まだ信じられない！ ここまで奇跡が重なったのなら、もう更なる奇跡を望んでしまいましょう。情熱ある素晴らしい俳優の方々との奇跡の出会いを心待ちにしています！ 映画のキャラクターたちに早く会いたいです！