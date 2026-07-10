「ABEMA」の恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」でカップルとなったれいなとまひろの“れいまひカップル”が10日までにカップルのYouTubeチャンネルを更新。破局を報告した。

「お別れすることになりました」と題した動画を投稿。まひろは「2人でしっかり話し合った結果、お別れすることになりました」と報告した。

まひろは「僕らの仲はめちゃくちゃいい。どっちかが浮気したとかけんかしたとかではなく、ちゃんと2人で話し合ってお別れすることになりました」と経緯を説明した。別れは、れいなから切り出したという。2人は涙ながらに互いやファンへの感謝を語った。

まひろは概要欄で「れいちゃんと過ごした時間、そして一緒にYouTubeを続けてきた日々は、僕の人生の中で一番楽しく、かけがえのない時間でした」とれいなに感謝。れいなも「まひと出会い、一緒に過ごした時間は本当にかけがえのない宝物です」とつづった。

れいなは2017年配信の「第6弾」に出演。まひろは19年配信の「夏休み編」に出演。同年に配信された特別企画「クリスマスデート編」でカップルとなった。交際期間は約7年で“今日好き歴代最長カップル”だった。