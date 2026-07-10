声優・小野賢章、警視庁「一日交通安全アンバサダー」就任で驚き 『黄泉のツガイ』企画で横断前に左右を確認
声優の小野賢章が、警視庁「一日交通安全アンバサダー」に就任した。警視庁にて一日交通安全アンバサダー委嘱式が行われ、工藤管理官から警察官の制服に身を包んだ小野へ委嘱状が交付された。
【画像】警視庁×『黄泉のツガイ』交通安全タイアップポスター
小野は「まさか任せていただける日が来るとは思ってもみなかったので、とても光栄です。普段から運転するときは“かもしれない運転”を常に心がけながら、首を痛めるくらい左右を確認しながら運転しています！」と驚き。
これは、テレビアニメ『黄泉のツガイ』とのタイアップ企画で、小野が演じる主人公・ユルのツガイ「左右様」にちなんで、警視庁前の横断歩道にて、横断前に左右を確認するユルと警察官姿の左右様が描き下ろされたポスターを制作。ポスターは7月下旬以降、東京都内の警察署や小学校などの公共施設に掲出予定となっている。
このポスターに対し小野は「左右様が着ている警察官の制服が本当に似合っていて。左右様も左右を確認してくれる心強さがポスターからすごく伝わります。このポスターでもバッチリ交通安全を守っていて、下界に順応できているんじゃないかなと思います」としみじみ。
また、今回の描き下ろしイラストを使用したアクリルキーホルダーは、今後開催予定の警視庁交通部主催イベントへの参加者へ、ノベルティとして無料配布される予定で、一日交通安全アンバサダーとして、小野は「より交通安全に気を付けながら運転しようと身が引き締まります。『黄泉のツガイ』やこのポスターを通じて、皆さんがより交通安全を意識して、運転などに活かせる活動になったらと思っております」と交通安全の大切さを伝えた。その他にも、駆け付けたピーポくん・ピー子ちゃんと記念撮影を行い、委嘱式は無事終了した。
【画像】警視庁×『黄泉のツガイ』交通安全タイアップポスター
小野は「まさか任せていただける日が来るとは思ってもみなかったので、とても光栄です。普段から運転するときは“かもしれない運転”を常に心がけながら、首を痛めるくらい左右を確認しながら運転しています！」と驚き。
このポスターに対し小野は「左右様が着ている警察官の制服が本当に似合っていて。左右様も左右を確認してくれる心強さがポスターからすごく伝わります。このポスターでもバッチリ交通安全を守っていて、下界に順応できているんじゃないかなと思います」としみじみ。
また、今回の描き下ろしイラストを使用したアクリルキーホルダーは、今後開催予定の警視庁交通部主催イベントへの参加者へ、ノベルティとして無料配布される予定で、一日交通安全アンバサダーとして、小野は「より交通安全に気を付けながら運転しようと身が引き締まります。『黄泉のツガイ』やこのポスターを通じて、皆さんがより交通安全を意識して、運転などに活かせる活動になったらと思っております」と交通安全の大切さを伝えた。その他にも、駆け付けたピーポくん・ピー子ちゃんと記念撮影を行い、委嘱式は無事終了した。