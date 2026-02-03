東京都江戸川区の前進社。中核派中央派の機関誌を発行する出版社であり、活動拠点でもある総選挙に向けて立憲民主党と公明党が合流して立ち上がった中道改革連合に対し、「中革」との略称が「過激派を連想する」と不意に脚光を浴びた中核派。その組織は目下、分裂状態に陥り、存続の危機に瀕している。60年代の武装闘争をけん引し、その後も成田闘争などで機動隊との衝突やテロ事件を重ね、共産党に対抗する新左翼党派で最大の構成