不倫をする男性の中には、まるで理性を失ったかのように不倫相手にのめり込んでしまう人も。そこで今回は、男性が不倫に“どっぷりハマる”理由を解説します。妻よりも「愛されている」と錯覚してしまうから不倫相手の女性と妻を、無意識に比較している男性は少なくありません。そんな中で、「妻よりも不倫相手の方が自分を大事にしてくれている」と感じてしまうと、不倫に一気にのめり込むことも。ただし、それはあくまで“錯覚”