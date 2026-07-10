【買い替えチャンス】HOKA（ホカ）が最大27%OFF！Amazon プライムデーが開幕
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」がいよいよ始まりました。

今回はセール対象商品の中からHOKA（ホカ）をご紹介。軽やかな履き心地で、通勤やランニング、登山まで使いやすく、足元の負担を減らせます。Amazon プライムデーは、7月13日（月）23：59まで。

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隅々まで一新されたボンダイシリーズ第9世代「BONDI 9」


HOKA

[ホカ] 陸上/ランニング ランニングシューズ ボンダイ 9 メンズ

24,200円 → 21,779円（10%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


HOKA

[HOKA] ホカ ランニングシューズ ジョギングシューズ Bondi 9 1162012-BBLC（ブラック/２４．５/Lady's）

24,200円 → 20,689円（15%オフ）

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深さ5mmの凸凹を持つアウトソールが地面を確実に捉える「MAFATE SPEED」


HOKA

[ホカオネオネ] スニーカー マファテスピード ONE ONE MAFATE SPEED メンズ レディース 1126851-BCSTL [並行輸入品]

24,200円 → 21,780円（10%オフ）

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悪路を物ともしない快適な履き心地「CHALLENGER 8」


HOKA

[HOKA] CHALLENGER 8 トレイルランニングシューズ 1168716 メンズ

19,800円 → 15,839円（20%オフ）

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抜群のクッション性。ハイキングシューズ「KAHA 2 LOW GTX」


HOKA

HOKA メンズ 1123190F KAHA 2 LOW GTX カハ2 ロー ゴアテックススニーカー [並行輸入品]

34,650円 → 31,185円（10%オフ）

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街中でもアウトドアにもマッチするランニングシューズ


HOKA

[ホカ] 陸上/ランニング ランニングシューズ トランスポート メンズ

22,000円 → 19,800円（10%オフ）

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履いたら病みつきになる超軽量クッショニング「CLIFTON 10」


HOKA

HOKA レディース クリフトン 10 スニーカー

19,800円 → 14,465円（27%オフ）

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近未来的なデザインを表現した「PROJECT CLIFTON」


HOKA

(ホカ オネオネ) HOKA ONE ONE PROJECT CLIFTON [プロジェクト クリフトン] LIMESTONE/SHIFTING SAND 1127924-lssd [並行輸入品]

27,800円 → 25,020円（10%オフ）

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足が包み込まれるような快適な履き心地


HOKA

[HOKA] (ホカ オネオネ) ONEONE U ORA RECOVERY SLIDE 3

9,900円 → 7,448円（25%オフ）

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[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69

7,150円 → 3,999円（44%オフ）

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PUMA(プーマ) ユニセックス大人 Vコート バルクスニーカー

5,390円 → 2,965円（45%オフ）

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new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 530 MR530 U530 現行モデル メンズ レディーススニーカー

12,980円 → 9,735円（25%オフ）

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adidas(アディダス)

[アディダス] スニーカー アドバンコート ベース 2.0 ユニセックス大人

7,150円 → 3,933円（45%オフ）

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[SOARHOPE] スニーカー 防水 【立ったままスッと履ける 理学療法士推薦】 ウォーキングシューズ ビジネス スニーカー 革 黒 メンズ レディース 世界一快適 通勤 歩きやすい 立ち仕事 軽量 厚底

4,850円 → 3,562円（27%オフ）

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