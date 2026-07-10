【買い替えチャンス】HOKA（ホカ）が最大27%OFF！Amazon プライムデーが開幕
今回はセール対象商品の中からHOKA（ホカ）をご紹介。軽やかな履き心地で、通勤やランニング、登山まで使いやすく、足元の負担を減らせます。Amazon プライムデーは、7月13日（月）23：59まで。
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隅々まで一新されたボンダイシリーズ第9世代「BONDI 9」
[HOKA] ホカ ランニングシューズ ジョギングシューズ Bondi 9 1162012-BBLC（ブラック/２４．５/Lady's）
24,200円 → 20,689円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
深さ5mmの凸凹を持つアウトソールが地面を確実に捉える「MAFATE SPEED」
[ホカオネオネ] スニーカー マファテスピード ONE ONE MAFATE SPEED メンズ レディース 1126851-BCSTL [並行輸入品]
24,200円 → 21,780円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
悪路を物ともしない快適な履き心地「CHALLENGER 8」
[HOKA] CHALLENGER 8 トレイルランニングシューズ 1168716 メンズ
19,800円 → 15,839円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
抜群のクッション性。ハイキングシューズ「KAHA 2 LOW GTX」
HOKA メンズ 1123190F KAHA 2 LOW GTX カハ2 ロー ゴアテックススニーカー [並行輸入品]
34,650円 → 31,185円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
街中でもアウトドアにもマッチするランニングシューズ
履いたら病みつきになる超軽量クッショニング「CLIFTON 10」
近未来的なデザインを表現した「PROJECT CLIFTON」
(ホカ オネオネ) HOKA ONE ONE PROJECT CLIFTON [プロジェクト クリフトン] LIMESTONE/SHIFTING SAND 1127924-lssd [並行輸入品]
27,800円 → 25,020円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
足が包み込まれるような快適な履き心地
[HOKA] (ホカ オネオネ) ONEONE U ORA RECOVERY SLIDE 3
9,900円 → 7,448円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 530 MR530 U530 現行モデル メンズ レディーススニーカー
12,980円 → 9,735円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[アディダス] スニーカー アドバンコート ベース 2.0 ユニセックス大人
7,150円 → 3,933円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[SOARHOPE] スニーカー 防水 【立ったままスッと履ける 理学療法士推薦】 ウォーキングシューズ ビジネス スニーカー 革 黒 メンズ レディース 世界一快適 通勤 歩きやすい 立ち仕事 軽量 厚底
4,850円 → 3,562円（27%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
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