明日の『風、薫る』“りん”見上愛、途方に暮れて家に戻ると“捨松”多部未華子と再会
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第15週「差し出せぬ手」（第75回）が7月10日に放送される。
【写真】りん（見上愛）を迎える捨松（多部未華子）『風、薫る』第75回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第75回あらすじ
直美は、多江（生田絵梨花）とトメ（原嶋凛）の前でりんにあることを伝える。途方に暮れたりんが家に戻ると、捨松（多部未華子）が待っていた。
一方のシマケン（佐野晶哉）は、りんの助けになりたい一心で…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】りん（見上愛）を迎える捨松（多部未華子）『風、薫る』第75回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第75回あらすじ
直美は、多江（生田絵梨花）とトメ（原嶋凛）の前でりんにあることを伝える。途方に暮れたりんが家に戻ると、捨松（多部未華子）が待っていた。
一方のシマケン（佐野晶哉）は、りんの助けになりたい一心で…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。