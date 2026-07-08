スマートフォンゲーム『マリオカート ツアー』サービス終了を発表 7年の歴史に幕
スマートフォンゲーム『マリオカート ツアー』の公式Xが8日に更新され、9月30日午後3時でのサービス終了が発表された。
【画像】クリボー初登場！壁走りも可能 『マリオカート ワールド』新場面カット
「このたび誠に勝手ながら、『マリオカート ツアー』は、2026年9月30日（水）15:00（日本時間）をもちまして終了させていただくことになりました。サービス開始から長きにわたり、ご愛顧を賜りましたこと、心より御礼申し上げます」と報告。
「2026年7月8日（水）以降のルビーやゴールドパスの取り扱いについては、アプリ内のお知らせ、または下記スレッド内のURLより『よくある質問』をご確認ください」と、各種URLを案内した。
『マリオカート ツアー』は、任天堂、DeNA、バンダイナムコスタジオが共同開発し2019年9月25日にリリースされたiOS及びAndroid用レースゲーム。『マリオカート』がスマートフォンで楽しめるとあって、人気になった。
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「このたび誠に勝手ながら、『マリオカート ツアー』は、2026年9月30日（水）15:00（日本時間）をもちまして終了させていただくことになりました。サービス開始から長きにわたり、ご愛顧を賜りましたこと、心より御礼申し上げます」と報告。
「2026年7月8日（水）以降のルビーやゴールドパスの取り扱いについては、アプリ内のお知らせ、または下記スレッド内のURLより『よくある質問』をご確認ください」と、各種URLを案内した。
『マリオカート ツアー』は、任天堂、DeNA、バンダイナムコスタジオが共同開発し2019年9月25日にリリースされたiOS及びAndroid用レースゲーム。『マリオカート』がスマートフォンで楽しめるとあって、人気になった。