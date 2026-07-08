『風、薫る』“万作”飯尾和樹、再登場も想定外の疑惑浮上 ネット騒然「まさか」「今日一番の衝撃」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第15週「差し出せぬ手」（第73回）が8日に放送され、飯尾和樹演じる帝都医大病院の用務員・柴田万作が再登場。驚きの“疑惑”が浮上すると、ネット上には「まさか」「マジか？」「今日一番の衝撃」などの反響が寄せられた。
【写真】明日の『風、薫る』りん（見上愛）と向き合う直美（上坂樹里）
ある日の深夜、りん（見上）と直美（上坂）が寝ていると、“チュウ”こと丸山（若林時英）が助けを求めてやってくる。病床にあったトヨ（松金よね子）の容態が急変したと聞かされたりんと直美は急いで長屋へ。トヨは直美との再会を喜びながらも、直後に息を引き取ってしまう。
夜が明けて、出勤した直美は医師の黒川（平埜生成）に呼び出される。黒川は担当していた患者・山本（本田大輔）が亡くなったばかりのりんを心配している様子。直美は黒川に「やる気はあるんですけど、体が…」とりんの近況を伝える。
黒川が「休ませないとは、院長も酷なことするね」と言うと、直美は「でも、処分がなくて、意外に優しいなって…」とつぶやく。すると黒川は直美に近付き「君も甘いな」「組織というものが分かってない」と語りかける。
そんな中、黒川と直美のいる部屋の前を、用務員の万作が通りかかる。万作に気付いた黒川は英語で“病院の非を認めないために、院長がりんの処分を保留にしている”と説明。一方の直美は英語で“どうして英語で？”と問いかける。
万作がその場から離れると、黒川は扉を閉めて「万作さんは院長とつながってるんじゃないかって…医者の間では…」と告げる。これに直美が「え…そうなんですか？」と驚くと、ネット上にも「まさかのスパイ？」「密偵疑惑！」「万作さんマジか？疑心暗鬼になるよな〜」「味方じゃなかったの？」「今日一番の衝撃」「どうしよ。飯尾さんも英語堪能だったら…」といった声が相次いでいた。
【写真】明日の『風、薫る』りん（見上愛）と向き合う直美（上坂樹里）
ある日の深夜、りん（見上）と直美（上坂）が寝ていると、“チュウ”こと丸山（若林時英）が助けを求めてやってくる。病床にあったトヨ（松金よね子）の容態が急変したと聞かされたりんと直美は急いで長屋へ。トヨは直美との再会を喜びながらも、直後に息を引き取ってしまう。
黒川が「休ませないとは、院長も酷なことするね」と言うと、直美は「でも、処分がなくて、意外に優しいなって…」とつぶやく。すると黒川は直美に近付き「君も甘いな」「組織というものが分かってない」と語りかける。
そんな中、黒川と直美のいる部屋の前を、用務員の万作が通りかかる。万作に気付いた黒川は英語で“病院の非を認めないために、院長がりんの処分を保留にしている”と説明。一方の直美は英語で“どうして英語で？”と問いかける。
万作がその場から離れると、黒川は扉を閉めて「万作さんは院長とつながってるんじゃないかって…医者の間では…」と告げる。これに直美が「え…そうなんですか？」と驚くと、ネット上にも「まさかのスパイ？」「密偵疑惑！」「万作さんマジか？疑心暗鬼になるよな〜」「味方じゃなかったの？」「今日一番の衝撃」「どうしよ。飯尾さんも英語堪能だったら…」といった声が相次いでいた。