本当に65歳!? 角田信朗の“ムキムキの背中”に騒然 衝撃のトレーニング姿を披露
空手家でタレントの角田信朗が7日までにInstagramを更新。圧倒的に鍛えられたボディを披露し、ネットを驚かせた。
【写真】角田信朗、驚愕の“ムキムキボディ＆筋トレ姿” 魔裟斗との2ショットも（7枚）
今年4月11日に65歳を迎えた角田。近年はボディビルダーとしても活躍し、2016年「大阪ボディビルフィットネス選手権大会」では3冠完全優勝を達成。2022年「日本マスターズボディビル選手権大会」60歳以上級とオーバー オール60〜80歳級で2冠を達成。同年11月スペインで開催された「IFBB世界選手権」ではマスターズ60歳以上級で5位に入賞している。
今回の投稿では、圧倒的に鍛えられた自身のボディを動画で披露。トレーニング姿で魅せた。ファンからは「気合いが入る動画ありがとうございます」「Amazing」などの言葉が寄せられている。
引用：「角田信朗」Instagram（＠kakuda_nobuaki）、「角田信朗《マネージャー女将通信》」Instagram（＠kakuda_nobuaki_official）
【写真】角田信朗、驚愕の“ムキムキボディ＆筋トレ姿” 魔裟斗との2ショットも（7枚）
今年4月11日に65歳を迎えた角田。近年はボディビルダーとしても活躍し、2016年「大阪ボディビルフィットネス選手権大会」では3冠完全優勝を達成。2022年「日本マスターズボディビル選手権大会」60歳以上級とオーバー オール60〜80歳級で2冠を達成。同年11月スペインで開催された「IFBB世界選手権」ではマスターズ60歳以上級で5位に入賞している。
今回の投稿では、圧倒的に鍛えられた自身のボディを動画で披露。トレーニング姿で魅せた。ファンからは「気合いが入る動画ありがとうございます」「Amazing」などの言葉が寄せられている。
引用：「角田信朗」Instagram（＠kakuda_nobuaki）、「角田信朗《マネージャー女将通信》」Instagram（＠kakuda_nobuaki_official）