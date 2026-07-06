ちょっとした願望があった。今年1月に結婚を発表したお笑い芸人の餅田コシヒカリが7月5日、ミッドナイトボートレース特番「スナックさざなみ」に生出演。実は3年前から入籍していたことを明かした。

【映像】餅田コシヒカリの結婚秘話

番組序盤、人気企画「思い出写真3連単」を実施した。スマートフォンに保存されている思い出写真を3枚チョイス。その写真について、質問の回答や思い出話を聞きながら、どの順番で撮られた写真なのかを予想するといったゲームだ。

この中の1枚に、花束と共に左手薬指の指輪を見せる餅田のワンショットが存在。共演者たちは、「『結婚しました！』じゃない？」「おめでとうございます」などと祝福しつつ、この写真が最近だと予想した。だが、結果は不正解。餅田は「これはちょっとひっかけなんですけど」と水を向け、「私、結婚発表は最近だったんですけど、入籍したのは結構、前なんですよ」と告げた。

これに一同が「ええーっ！？」と声を上げる中、「ちょっと隠してたんです。結婚してたのを」と発言。「週刊誌に撮られたくて隠してみたの」と理由を述べた後、「そしたら全然撮られなかったので、自分で発表しちゃったっていう……」と語った。これを受け、MCの西野未姫が「どれくらい我慢してたんです？」と聞くと、「3年くらい我慢してました」と苦笑。「結構、オープンに映画館に行ってみたりとか？」との質問には「全然このまま。こうやって歩いてました」と結婚指輪をアピールし、さらなるスタジオの爆笑を誘った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）