『名探偵ポワロ』キャストも出演！『アガサ・クリスティー 検察側の証人』7月27日（月）放送スタート

“ミステリーの女王”ことアガサ・クリスティーによる小説をもとにした『アガサ・クリスティー 検察側の証人』が、NHK BSプレミアム4Kにて7月27日（月）放送スタート。

クリスティーによって脚色された戯曲としても有名

クリスティーによる法廷劇の名作。原作はもともと1925年に発表され、クリスティー自身によって1953年に戯曲化された。原作小説と戯曲版の結末が異なることで知られる。今回のドラマ版がどんなラストになっているのかにも注目してほしい。

なお、1957年にビリー・ワイルダー監督・脚本、タイロン・パワーとマレーネ・ディートリッヒ共演で作られた映画版『情婦』は、アカデミー賞作品賞を含む6部門にノミネートされた。

本作のキャストは、クリスティー原作の『名探偵ポワロ』で「オリエント急行の殺人」と「葬儀を終えて」にそれぞれ出演したトビー・ジョーンズのモニカ・ドランのほか、『ZeroZeroZero 宿命の麻薬航路』のアンドレア・ライズボロー、『マザー・ファーザー・サン』のビリー・ハウル、『SEX AND THE CITY』のキム・キャトラル、『五日物語 −3つの王国と3人の女−』のヘイレー・カーマイケルなど。

『アガサ・クリスティー 検察側の証人』キャスト、声優

トビー・ジョーンズ（ジョン・メイヒュー役／声：田村勝彦）

アンドレア・ライズボロー（ロメイン・ハイルガー役／声：園崎未恵）

ビリー・ハウル（レナード・ヴォール役／声：細谷佳正）

モニカ・ドラン（ジェネット・マッキンタイアー役／声：石塚理恵）

キム・キャトラル（エミリー・フレンチ役／声：勝生真沙子）

ヘイレー・カーマイケル（アリス・メイヒュー役／声：磯西真喜）

『アガサ・クリスティー 検察側の証人』あらすじ

1923年のイギリス・ロンドン。夫と死別し、独りで裕福な生活をしていた年配の女性エミリー・フレンチが自宅で撲殺された。すぐに、その家に出入りしていた青年レナード・ヴォールが容疑者として逮捕される。無実を訴えるレナードの依頼を受けた弁護士ジョン・メイヒューは、彼から犯行時間には自宅で妻のロメインと一緒にいたと聞かされる。アリバイが認められれば裁判で無罪を勝ち取れると確信したメイヒューは、ロメインに会いに行くが…。

『アガサ・クリスティー 検察側の証人』（全2話）放送情報

NHK BSプレミアム4Kにて7月27日（月）21：00より放送

毎週月曜日21：00〜

［音声］二ヵ国語放送（主音声：日本語吹替／副音声：英語）

［字幕放送］有り







（海外ドラマNAVI）

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